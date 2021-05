Mancini: “Francia, Portogallo, Belgio e Inghilterra le favorite”

"Sono Nazionali forti, l’Italia però deve partire per cercare il massimo risultato. Noi siamo sicuri di avere un’ottima squadra"

“È stato difficile lasciare fuori sei ragazzi dal primo raduno, sarà ancora più dura lasciare fuori gli ultimi due. Sono tutti ragazzi che meritano la Nazionale“. Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, intervenuto nel corso della trasmissione “Che tempo che fa”, in onda su Rai 3. Ospite di Fabio Fazio per presentare il libro sullo scudetto della Sampdoria “La Bella Stagione”, scritto con Gianluca Vialli, Mancini ha poi proseguito: “Francia, Portogallo, Belgio e Inghilterra. Sono Nazionali forti, l’Italia però deve partire per cercare il massimo risultato. Noi siamo sicuri di avere un’ottima squadra“.