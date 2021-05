Movida selvaggia, scoppia la rissa e un turista registra tutto VIDEO

In centro continuano gli assembramenti e le violazioni al coprifuoco. Capoluogo etneo tra le prime città per contagi

CATANIA – Nessun selfie con la mitica granita. O con il gustoso cannolo. E nemmeno davanti ai tanti, suggestivi e meravigliosi, palazzi del barocco catanese. Un gruppo di turisti ha deciso di “immortalare” una delle facce peggiori di Catania: la movida selvaggia con tanto di rissa. Il video ha fatto il giro del web in pochi minuti ed è stato postato anche da uno dei più seguiti gruppi social catanesi. Le immagini, purtroppo, sono esplicite.

In via Gemellaro, dove ci sono i locali più frequentati dai giovani, è stato un sabato di violenza. E purtroppo non è la prima volta. Una parola di troppo e sono volati schiaffoni e spinte. Scene già viste qualche settimane fa. E a cui sono seguite quasi una decina di daspo urbani emessi dal Questore. Ma il pugno duro e il potenziamento sembra non aver portato i risultati sperati.

Ma non c’è solo la violenza, ma le violazioni al coprifuoco, gli assembramenti continui, il mancato uso della mascherina. Come se il covid fosse già superato. Come se la zona “bianca” fosse già attiva. Ma intanto Catania continua ad avere il primato dei contagi in Sicilia. Il bollettino domenicale faceva registrare oltre cento nuovi positivi.

La polizia ieri è intervenuta, sempre nella per la segnalazione di un assembramento. Quando la Volante è arrivata erano in circa 60. Gli agenti li hanno invitati ad andare via e la mini folla si è diradata.

I residenti del centro storico sono davvero stanchi di questa situazione. E chiedono al nuovo Questore un intervento più incisivo. Di repressione e di prevenzione.