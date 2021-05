Mozione del Partito democratico all’Ars a sostegno dei sindaci

PALERMO – Il Pd presenterà all’Ars una mozione a sostegno dei sindaci e della protesta che hanno annunciato. Lo annuncia Antonello Cracolici, deputato pd all’assemblea regionale siciliana. “I Comuni – aggiunge – stanno attraversando una gravissima crisi finanziaria, sino a non potere approvare i bilanci preventivi. È il tempo di sostenere in tutte le forme possibili, i principali avamposti della nostra vita democratica e i principali erogatori dei servizi essenziali per i cittadini. Non possiamo consentire il default e va rilanciata la battaglia per mettere in sicurezza le risorse necessarie a ridare dignità alle nostre amministrazioni cittadine”.

(ANSA)