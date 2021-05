PALERMO – Ok alle somministrazioni del vaccino anti-Covid ai turisti che trascorrono le loro ferie in Sicilia, ma il tema “va affrontato in sede nazionale”. Questa la linea ribadita dal governatore Nello Musumeci a ‘Tagadà’. Ospite della trasmissione di La7, il presidente della regione Siciliana ha aperto all’ipotesi di vaccinazione per i turisti (“potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo a trascorrere le vacanze in regioni diverse dalla propria”), ma a una condizione: “Dovrà essere messa in piedi una piattaforma centralizzata”.

Secondo Musumeci qualsiasi decisione nel merito dovrà passare da un confronto con la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo: “Sarebbe da irresponsabili pensare di andare avanti a livello regionale perché questo è un argomento che può determinare qualche problema nelle regioni a maggiore vocazione turistica”, ha precisato il governatore che ha poi descritto un possibile quadro: “Le regioni potrebbero concordare una richiesta settimanale di vaccini in base alle esigenze del territorio. Se si mette in piedi una organizzazione a livello centrale si può offrire un bel servizio ai turisti che sarebbero invogliati dalla possibilità di fare la seconda dose nella regione in cui pensano di trascorrere le vacanze. Se il turista sa di poter avere il richiamo ovunque, a qualsiasi ora del giorno e della notte, credo che si senta incoraggiato a partire”.

La campagna vaccinale, intanto, vede la Sicilia al 91,8% di copertura delle dosi complessivamente consegnate, a fronte di una media nazionale del 93,9%: “Ma qui scontiamo la paura nata dai cinque casi di morte registrati con il vaccino AstraZeneca – ha obiettato Musumeci -. Queste paure, tuttavia, sono svanite e ora la campagna procede. Negli ultimi giorni anche i medici di famiglia si sono messi a lavorare con noi, stanno recuperando i pazienti di una certa età e vanno a casa incoraggiandoli a vaccinarsi”. Da governatore anche un dato sulle vaccinazioni per gli over 80: “Per quanto riguarda la prima dose siamo all’80% di copertura, mentre per la seconda al 70%”.