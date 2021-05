Stasera in Tv calcio, Report e film

Europei under 21 sulla Rai.

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Ci aspetta una serata ricca di cinema, che soddisfa i diversi gusti del pubblico, e di tanti programmi di approfondimento. Da non perdere l’appuntamento calcistico che vedrà protagonista l’Italia.

Rai 1 trasmetterà, alle 20.35, gli Europei Under 21. Stasera scenderà in campo la squadra del Portogallo contro la squadra dell’Italia.

Rai 2 trasmetterà, alle 21.20, “Come ti divento bella”. Renè, trentenne newyorkese, coltiva il sogno di lavorare per un’azienda di cosmetici super glamour a Manhattan. L’unica difficoltà è riscontrabile nel suo look: Renè, infatti, è molto diversa dalle sue colleghe magre, alte e bellissime, ma nonostante i chili di troppo, cercherà di fare di tutto per raggiungere i suoi sogni.

Rai 3 trasmetterà, alle 21.20, “Report – Covid Business”. L’inchiesta di stasera riguarderà il business prodotto durante l’emergenza covid da piccole aziende che, nate da poco o che si occupavano di altro, si sono dedicate alla vendita di gel igienizzante, tute protettive, guanti e mascherine. Si parlerà anche della grande fuga dalle abitazioni a causa della dispersione del gas e del caso delle mascherine importate dalla Cina.

Rete 4 trasmetterà, alle 21.20, “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento dove il conduttore, Nicola Porro, affronta temi di attualità politica, economica e sociale, attraverso la partecipazione di vari ospiti. Ampio spazio verrà dedicato allo sblocco dei licenziamenti.

Canale 5 trasmetterà, alle 21.20, “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi. Nomination, possibili eliminazioni e tante sfide di resistenza metteranno a dura prova i concorrenti vip dell’isola, che da mesi stanno affrontando una vera lotta per la sopravvivenza.

Italia 1 trasmetterà, alle 21.20, “Homefront”. Phil Brocker è un agente della Dea che, dopo aver fatto uccidere il figlio di un boss, ha deciso di ritirarsi in una piccola cittadina di provincia per proteggere la figlia. Tuttavia, l’incontro tra Maddy e un tossicodipendente metterà in difficoltà Phill, che dovrà proteggere ancora una volta la figlia.

La5 trasmetterà, alle 21.10, “Ti va di ballare?”. Il film racconta la storia, basata su fatti realmente accaduti, di Pierre, un ballerino che decide di aprire una scuola di danza per ragazzi disagiati.