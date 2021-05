Vaccini, accordo con Aiop: dosi anche in 18 centri privati etnei

CATANIA – Dal prossimo 3 giugno i vaccini anti Covid nel Catanese potranno essere somministrati anche in 18 strutture sanitarie private per i pazienti in degenza e ambulatoriali, compatibilmente con le condizioni cliniche. E’ quanto prevede un protocollo d’intesa firmato con l’Aiop nei locali della struttura commissariale Covid di Catania. Ciascuna struttura gestira’ la propria agenda vaccinale autonomamente.

“Numeri destinati a fornire un ulteriore contributo e a segnare un nuovo passo avanti verso il raggiungimento dell’obiettivo della campagna vaccinale”, ha commentato il commissario ad acta per l’emergenza covid, Area metropolitana di Catania, Pino Liberti. “Se si mantiene il trend – aggiunge – per luglio potrebbe essere vaccinato il 70% della popolazione”. (ANSA).