Vialli: “Siamo squadra forte, ci sono buoni presupposti”

“Ci sono alcuni giocatori che non sono al meglio dal punto di vista fisico. Siamo una squadra forte, ci divertiamo e ci sono tutti i presupposti per fare un buon Euro 2020. Mancini ha creato una grande atmosfera, ci sono buoni presupposti. Tifosi? Sarà una grande emozione avere i tifosi allo stadio, caricherà i ragazzi come delle molle”. A dirlo è Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale, intervenuto nel corso della trasmissione “Che tempo che fa”, in onda su Rai 3. L’ex centravanti si è poi soffermato sul libro “La Bella Stagione”, scritto con Roberto Mancini, in ricordo dello scudetto vinto con la maglia della Sampdoria: “L’abbiamo scritto perché ogni occasione era buona per rivederci, perché volevamo mettere per iscritto la nostra storia e anche per beneficenza. Scudetto? Non dimentichiamoci che noi eravamo fortissimi. Dal portiere fino all’attaccante: eravamo uno squadrone. Lite con Mancini? Non ci siamo parlati per dieci giorni, se avevo qualcosa da dirgli la facevo dire da qualcun altro”, ha concluso Vialli.