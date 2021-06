Catania, Pagliara: “Situazione simile a quella dell’anno scorso”

“Siamo in una situazione simile a quella dello scorso anno, questo mi dispiace”. Così Fabio Pagliara, ex esponente della Sigi, in merito alla situazione che sta attraversando il Catania. Intervistato da Telecolor, Pagliara ha poi spiegato. “Va evitato in prospettiva il dovere sempre pensare che il miracolo sia iscriversi, portare la documentazione alla Covisoc o riuscire a fare la squadra. Questo dovrebbe rientrare nella normalità di una società. L’anno scorso c’era grande preoccupazione ma anche unità da parte della città e di tutto l’ambiente, grande voglia di salvare la matricola, maggiore positività di adesso. C’è anche chi in questo momento ha la responsabilità in regia e sta tranquillizzando tutti, non mettendo in dubbio l’iscrizione e la salvezza della matricola – ha concluso Pagliara -. Non c’è ancora una programmazione che dia sicurezza”.