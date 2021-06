Covid, Italia compie un nuovo passo verso la normalità

ROMA – L’Italia viaggia spedita verso il ritorno alla normalità post pandemia Covid. Ieri le prime 3 regioni sono passate in zona bianca; da oggi bar e ristoranti possono servire i propri clienti anche al chiuso; si prevede che 9 milioni di italiani si sposteranno per il ponte del 2 giugno. Nel Lazio da oggi al via alle vaccinazioni in farmacia. Scende ancora a livello nazionale la percentuale di terapie intensive Covid. La Commissione europea valuta di esentare da test o quarantena le persone completamente immunizzate che viaggiano in Ue.

Intanto, sul fronte economico il governatore della Banca d’Italia Visco vede la ripresa economica. Secondo Visco “l’espansione del Pil potrebbe superare il 4%”. A maggio l’inflazione è cresciuta per il quinto mese consecutivo, all’1,3%. Oggi dall’Istat la stima provvisoria dei dati su occupati e disoccupati di aprile. Aspi: attesa oggi la formalizzazione del cda di Cdp alla nomina di Scannapieco come ad. Trasporti: oggi sciopero nazionale di 24 ore per bus e metro.