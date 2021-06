L’Istat: ad aprile la disoccupazione sale al 10,7%

Ad aprile il tasso di disoccupazione sale al 10,7% (+0,3 punti), mentre tra i giovani scende al 33,7% (-0,2 punti). Lo indica l’Istat nei dati provvisori sugli occupati e disoccupati. “Prosegue la crescita dell’occupazione già registrata nei due mesi precedenti, portando a un incremento di oltre 120mila occupati rispetto a gennaio. L’aumento coinvolge entrambe le componenti di genere e si concentra tra i dipendenti a termine.

Ciononostante, rispetto a febbraio 2020, il mese prima della pandemia, gli occupati sono oltre 800mila in meno e il tasso di occupazione è più basso di quasi 2 punti”. Ad aprile, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, le persone in cerca di lavoro sono in “forte crescita”: +870mila unità, un aumento del 48,3%.