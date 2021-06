Migliaccio: “Palermo deve ripartire bene e gettare solide basi”

“Il Palermo non merita né la Serie C né la Serie B, ma la nuova proprietà rosanero è stata costretta a ripartire dalla D dove hanno trionfato al primo anno: l’ultimo anno hanno avuto qualche difficoltà, ma credo che faccia parte del gioco”. Questo il pensiero di Giulio Migliaccio, ex centrocampista del Palermo, parlando della stagione dei rosanero. Intervistato da Mediagol, Migliaccio ha poi proseguito: “Il Palermo deve ripartire bene e gettare delle basi solide e durature, sia dal punto di vista economico che in quello progettuale: speriamo che Sagramola e tutta la dirigenza, partendo dal presidente, riescano a risalire la china con la giusta organizzazione e chiaramente competenza”.