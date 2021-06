Prendersi cura della propria Terra: il tema dell’Umbertata 2021

CATANIA – “Prendersi Cura della nostra Terra” è il tema scelto per la IX edizione dell’Umbertata, che avrebbe dovuto svolgersi domenica 30 maggio, ma purtroppo è stata rimandata a causa dell’attuale situazione pandemica. Evento promosso dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli, negli anni è diventato un appuntamento imperdibile per le realtà associative e non solo: festa, musica, arte, laboratori e workshop hanno permesso in questi anni a più di 50 associazioni di confrontarsi, in Piazza Umberto a Catania, all’insegna della cittadinanza attiva.

L’intera equipe dell’Umbertata quest’anno ha deciso di esserci, con un semplice gesto simbolico. Domenica 30 maggio, volontari e responsabili della manifestazione si sono dati appuntamento in Piazza Umberto e hanno distribuito ai passanti del centro città, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, il “Kit Rinverdire”. Si tratta di un kit composto da un vaso biodegradabile, del terriccio, un seme e un piccolo messaggio con l’obiettivo di dare un segnale da un forte significato: invitare la comunità a prendersi cura della propria Terra.

“Con l’avvento del Covid, abbiamo sentito il limite e il vuoto di non poter vivere insieme la nostra città”- afferma Giulia Nania, volontaria e coordinatrice delle commissioni dell’Umbertata. “La crisi socio-ambientale si è rivelata nella sua pienezza, da qui il desiderio di approcciarci in maniera costruttiva rispetto a quanto vissuto, chiedendoci che gesto fosse possibile compiere per legare la cura per l’ambiente alla cura dell’umano. Ecco come è nata l’idea di donare questo kit”.

Per Padre Narciso Sunda, parroco del SS Crocifisso dei Miracoli e responsabile dell’Umbertata “la terra insieme alla discendenza numerosa, come le stelle del cielo, fa parte delle primigenie promesse di Dio ai suoi amici. Un’alleanza che neppure la tragicità degli eventi che abbiamo vissuto, ed ancora viviamo, può mettere in discussione. Come buoni agricoltori di speranza vi chiediamo di coltivare i semi sparsi, tra le associazioni e nelle principali via della nostra città. Perché da questa pandemia possano sbocciare nuove modalità di cura della nostra terra!”

L’appuntamento è con la X edizione dell’Umbertata a maggio 2022: dopo due anni di standby, un appuntamento che proprio per festeggiare il decennale si preannuncia già ricco di importanti novità.