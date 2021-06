Ricordando Rino Gaetano a 40 anni dalla sua morte

Manca Rino Gaetano. Manca la sua intelligente ironia che tanto ancora avrebbe potuto dare alla musica italiana se la sua vita non fosse terminata troppo presto il 2 giugno del 1981, esattamente 40 anni fa. Un anniversario che dà l’occasione di ricordare il cantautore calabrese, i suoi testi dissacranti, la sua cifra personalissima.

All’anagrafe era Salvatore Antonio Gaetano, nato a Crotone nel 1950. Morì non ancora trentunenne in un incidente stradale. Quando la fama ormai gli aveva arriso. Grazie alle sue hit come “Gianna” (indimenticabile il suo outfit sanremese con cilindro e hukulele), “Ma il cielo è sempre più blu”, “Nuntereaggae più”, che hanno resistito al tempo diventando classici. Un libro uscito in queste settimane per Hoepli, “Rino Gaetano – Sotto un cielo sempre più blu” di Michelangelo Iossa, ripercorre la vita e la discografia del cantante calabrese, con tantissima dovizia di particolari (e anche molte foto) e la prefazione di Sergio Cammariere, cantautore raffinato e, per chi non lo sapesse, cugino di Rino Gaetano. Un artista “fuori ordinanza” lo definisce nell’introduzione del libro di Iossa Renzo Arbore, che sottolinea la diversità e l’unicità di Gaetano nel panorama musicale italiano. Una unicità che fu riscoperta anni dopo la sua morte, quando le sue canzoni divennero cult, riproposte da moltissimi artisti.

RINO GAETANO

“Rino è stato un caso unico: non ha avuto maestri e non è appartenuto ad alcuna corrente o scuola”, dice Aldo Grasso citato nel libro di Iossa, che felicemente definisce Rino “un cantautore del futuro”. Un figlio del Sud che cantò il Mezzogiorno a modo suo, con ironia, lirismo e sincero amore. Con liriche che le generazioni arrivate dopo di lui hanno compreso e amato, senza avere gli occhi “pieni di sale” come cantava lui. La sua Crotone domani lo ricorderà con un evento alla Villa comunale e la Rai domani sera riproporrà la miniserie sulla sua vita con Claudio Santamaria.