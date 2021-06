CATANIA – Con un divertente video realizzato dal fumettista siciliano Sergio Algozzino e con la partecipazione dei membri dello staff guidati dall’istrionico doppiatore e youtuber, Maurizio Merluzzo, Etna Comics torna a scaldare i motori e lo fa annunciando le date della tanto attesa decima edizione, rinviata già due volte a causa della pandemia in corso.

Il Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop tornerà a svolgersi dall’1 al 5 giugno 2022, nella consueta cornice del Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Dopo lunghe e attente valutazioni, complici il miglioramento dei dati sulla diffusione del contagio e la speranza concreta che la campagna vaccinale, come da previsioni, possa rivelarsi una via d’uscita definitiva dall’emergenza pandemica, l’organizzazione è riuscita a pianificare la decima edizione.

Quella che doveva essere celebrativa dei primi dieci anni della kermesse, nata nel 2011 quasi come una scommessa e diventata, in breve tempo, tra le più partecipate manifestazioni di settore del nostro Paese. L’annuncio, atteso da decine di migliaia di appassionati, arriva ad un anno dal taglio del nastro. Un sogno che oggi sembra lontano ma considerato realizzabile dallo staff che ha già ripreso da settimane i contatti utili allo svolgimento del festival.

Un segnale di grande speranza per la città di Catania e per tutto il territorio, che con Etna Comics ha beneficiato, anno dopo anno, di un enorme indotto economico e che la pandemia ha bruscamente arrestato, generando un danno calcolato in decine di milioni di euro. “Dopo due anni di stop – ha detto Antonio Mannino, direttore della manifestazione – siamo pronti a ripartire, con la promessa di rendere Catania ancora una volta protagonista mondiale della cultura pop. Stiamo già lavorando per una grandiosa decima edizione – ha concluso – desiderosi come tutti di metterci alle spalle questo triste momento”.