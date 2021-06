Trapani, Tranchida: “Minore? Valutiamo documentazione”

“Io devo affidare la gloriosa maglia del Trapani a un soggetto che dia delle garanzie non a Giacomo Tranchida, ma che dia delle garanzie proprio ai tifosi che vogliono un calcio non scandalistico come è successo in passato”. Così il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, parlando dell’attuale situazione in casa granata. Tra le offerte giunte all’amministrazione c’è anche quella di Ettore Minore: “Questo signore, dopo essere stato sollecitato oltremodo, venerdì ha prodotto questi documenti – ha detto il primo cittadino a “Trapanisì” -. La Commissione sta per riunirsi per valutare se vanno bene questi documenti. Al netto di questo nella giornata di oggi dovremmo sapere se questo imprenditore che si propone riesce a darci queste garanzie”.