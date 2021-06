2 Giugno, piazza Bellini “blindata”: movida “sorvegliata speciale”

CATANIA – Anche per le celebrazioni del 2 giugno la Questura di Catania – in ottemperanza alle disposizioni stilate nel corso del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza – ha predisposto un dispositivo di controllo di alcune zone della città e della provincia. Le misure di contenimento relativo al rispetto delle normative Covid riguardano in particolare le aree dove, in diversi momenti della giornata, si svolgono le cerimonie per il 75° Anniversario della Proclamazione della Repubblica. E quindi la Chiesa di San Nicolò l’Arena e Piazza Vincenzo Bellini.

Alle 9,15 il Prefetto Maria Carmela Librizzi, assieme al Sindaco Salvo Pogliese e al Direttore marittimo della Sicilia Orientale, depone una corona sul Sacrario Militare della Chiesa di San Nicola l’Arena.

Una festa della Repubblica all’insegna della sobrietà. Alle 10, nella meravigliosa piazza Vincenzo Bellini, si svolgerà – alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose della Città Metropolina di Catania, il tradizionale alza bandiera con la lettura del messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella. L’inno di Mameli sarà intonato dal coro dell’Associazione “Musicainsieme a Librino” diretto dalla professoressa Caltabiano. Al termine delle celebrazioni, i giovani musicisti eseguiranno un altro brano.

Nell’arco della mattinata le volanti della Polizia (così come carabinieri ed esercito) presiederanno il lungomare, la playa, la fascia costiera allo scopo di prevenire eventuali assembramenti e controllare l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza. Con l’apertura della spiaggia libera numero 3 è previsto un forte afflusso di bagnanti.

Ma è la movida “la sorvegliata speciale”. Saranno potenziati i controlli nelle vie dei locali, in modo da prevenire “la calca” registrata negli ultimi weekend. Lo scopo è anche quello di evitare, con la presenza della divisa, altri episodi di violenza avvenuti fuori dall’orario del coprifuoco. Risse immortalate dai telefonini e finiti sui social.

Alle 18, al Teatro Bellini (che come Palazzo Minoriti sarà illuminato con il Tricolore) si terrà il Concerto di riapertura a partecipazione limitata. Ospiti d’onore saranno gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid. Operatori sanitari preoccupati per i dati giornalieri sui contagi che lasciano Catania sopra la quota 100 (ieri 163). C’è voglia di ripartenza, ma il rischio è che tenendo certi comportamenti possa tornare una nuova stretta.