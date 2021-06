Danneggiata la scalinata della giustizia: Anm denuncia, carabinieri indagano

CATANIA – Prima sono scomparsi i pannelli superiori. Poi anche una parte del volto di Giovanni Falcone. È stata danneggiata la “scalinata della giustizia”, che ormai dal 2018, in occasione dell’anniversario della Strage di Capaci viene allestita al Tribunale di Catania. Un progetto artistico realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Emilio Greco, con il coordinamento delle professoresse Sara Maricchiolo e Veronica Zappalà. Ed è proprio la docente Maricchiolo per prima a denunciare sui social l’amarezza per quanto accaduto. “Grande tristezza… ” la scalinata della giustizia” viene rovinata dopo pochi giorni. Che dire? Il mondo gira al contrario”, scrive la prof. Un commento poi condiviso da tanti, tra cui anche l’assessore comunale alla Cultura Barbara Mirabella.

La giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha fortemente voluto l’installazione dedicata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, si è immediatamente interessata al caso. Il presidente Antongiulio Maggiore e il segretario Antonio Fanara hanno sporto denuncia contro ignoti per danneggiamento aggravato. Delle indagini, coordinate dalla Procura, se ne stanno occupando i carabinieri. Sono state già estrapolate le immagini dal sistema di video sorveglianza per ricostruire quanto accaduto. Da quanto risulta a LiveSicilia non si tratterebbe di un atto vandalico.

Domani intanto gli studenti smonteranno il resto dei pannelli. Una grande delusione visto che l’installazione avrebbe dovuto “resistere” fino al 19 luglio, giorno della commemorazione della strage di Via D’Amelio. E per questo che i componenti della giunta Anm hanno intenzione di organizzare una visita al Liceo Emilio Greco “per ringraziarli, e incoraggiarli a continuare nel loro percorso senza farsi fermare da eventuali ostacoli”.