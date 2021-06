Italia, la lista dei convocati per l’Europeo

Roberto Mancini ha diramato la lista dei 26 convocati per l’Europeo in programma dal prossimo 11 giugno. Gli azzurri, inseriti nel Girone A, affronteranno la Turchia nella sfida d’apertura della manifestazione, il successivo 16 giugno la Svizzera e il Galles, per chiudere il girone, il 20 giugno.

Il Ct Mancini nei giorni scorsi aveva diffuso la lista di 28 pre convocati, ma adesso c’è la lista ufficiale die 26. Tra gli esclusi l’attaccante Matteo Politano, il difensore della Roma Gianluca Mancini e il centrocampista Matteo Pessina.

Ecco di seguito la lista definitiva:

Portieri: Donnarumma, Meret, Sirigu.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Florenzi, Spinazzola, Toloi, Emerson Palmieri, Chiellini.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Sensi, Verratti, Jorginho.

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori.