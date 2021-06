Palermo, vaccinazioni in piazza ai maturandi: “Giorno di festa”

PALERMO – La giornata della Festa della Repubblica è una doppia festa per i maturandi maggiorenni. Oggi, infatti, grazie all’accordo tra Asp e Prefettura di Palermo, potranno ricevere la loro dose di vaccino Janssen con lo sfondo di Piazza Castelnuovo a fare da cornice.

L’iniziativa in piazza terminerà alle 17, ma il successo è stato immediato. La prima dose che è stata inoculata alle 9 in punto; a riceverla è stata la ventiseienne Benedetta Gemellaro, che frequenta il corso serale di enogastronomia all’istituto Pietro Piazza. Dopo di lei diversi ragazzi maturandi vogliosi di riceve la loro dose, in attesa di programmare la loro estate, magari con un viaggio all’estero.

“Oggi teniamo questa bellissima manifestazione per i ragazzi maturandi maggiorenni e diamo la possibilità, con il vaccino Johnson & Johnson che è una sola dose, di affrontare l’estate immunizzati – a dichiararlo è il dottore Claudio D’Angelo. Questo è importante per l’età fondamentale che hanno, che rappresenta la fascia fondamentale da vaccinare una volta conclusa con i più grandi di età. I giovani per me non sono per niente scettici, forse più sui comportamenti dovremmo insistere per i giovani. Gli anziani, forse, hanno qualche remora in più nei confronti dei vaccini”.

I maturandi che in questi giorni non hanno potuto raggiungere la fiera sono felici di potersi vaccinare con lo sfondo del Teatro Politeama: “Finalmente riesco a vaccinarmi – ha dichiarato Massimiliano Maggio -. Paura per il vaccino o per l’esame di maturità? Nessuna delle due. Manca viaggiare, uscire in tranquillità ma dobbiamo tenere ugualmente le norme di sicurezza. La prossima estate la vivrò, spero, in maniera più tranquilla a come stiamo vivendo adesso, con le norme di sicurezza un po’ più allenate”.

Felice di ricevere la propria dose di vaccino anche Asia Zanca che, nonostante la mascherina, è molto sorridente e lancia un messaggio ai suoi compagni: “Mi sembra una novità questa vaccinazione in piazza, se ne dovrebbe approfittare e ne sto approfittando. Informerò anche i miei compagni e spero che vengano fidandosi della scienza. Per favore ragazzi vaccinatevi, fidatevi della scienza perché è per il bene di tutti. Se non potete vaccinarvi oggi fatelo nei prossimi giorni, ma fatelo per favore”.

“Pensavo di viaggiare la prossima estate e magari visitare Amsterdam che ho sempre voluto visitare – lo dichiara Riccardo Sampieri immaginando l’estate dopo l’esame di maturità -. Sono venuto a vaccinarmi perché voglio viaggiare e per farlo serve per forza il vaccino. Alcuni compagni di classe si sono vaccinati, altri aspettando le dosi per farlo. Non so se qualcuno non vuole farlo”.

“Sono felice il giusto per questo vaccino. Se non ci fidiamo della medicina – ha dichiarato Alberto Di Blasi in attesa per il proprio vaccino – non abbiamo di cos’altro fidarci. Gli scienziati ne sanno più di noi. Dopo l’esame di maturità prenderò la patente e andrò a mare tutti i giorni che potrò”.

L’ha definita “una giornata di festa” Daniela Faraoni Dirigente Generale Asp Palermo. “La vaccinazione in piazza è un fatto che vuole rappresentare il desiderio di questa comunità di tornare liberi. Quale occasione migliore di questa di festeggiare la libertà, soprattuto per i ragazzi che affronteranno un appuntamento importante come l’esame di maturità, poi l’estate e la vita”.

Da domani la vaccinazione sarà aperta a tutte le fasce di età, questo non sarà un problema per i punti vaccinali di Palermo: “I vaccini sono arrivati in grande quantità – ha dichiarato la Dirigente Faraoni – questo è il momento culminante in cui dobbiamo raccogliere le nostre forze, ma non soltanto noi che apparteniamo ad un organizzazione sanitaria. Dobbiamo raccogliere le forze della coesione e condividere il progetto della vaccinazione di tutta la popolazione. Se riusciamo a mantenere i livelli che abbiamo dimostrato di poter assicurare, potremo mettere tutta la popolazione della provincia di Palermo in sicurezza entro la fine di agosto, ci aspetta una estate di duro lavoro”.

L’Asp Palermo tornerà a Lampedusa per completare il ciclo di vaccinazioni alla popolazione dell’Isola: “Siamo in partenza, inoculeremo le seconde dosi. Quella comunità ha anticipato i tempi per la vaccinazione, ma era dovuto. Quella è una comunità fortemente a rischio”.

Sempre da domani sarà attivo il punto vaccinazioni di Carini, ospitato all’interno del centro commerciale Poseidon: “Un nuovo punto di vaccinazioni – ha concluso la dottoressa Faraoni – è pronto a Carini. Questo compensa, in qualche modo, l’impossibilità strutturale della nostra organizzazione sanitaria in quel distretto e che, logisticamente, comporta un impiego di spazi e percorsi per consentire al meglio questa attività. Questo punto completa l’offerta su quel territorio, in modo da facilitare l’accesso alla vaccinazione alla popolazione”.