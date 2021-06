Ballarò, assalto armato a un furgone di tabacchi

In azione due rapinatori. Portati via un carrello con cinque scatole piene di "bionde" per il valore complessivo di circa 8 mila euro

PALERMO – Ancora un colpo ad un furgone che trasporta sigarette a Palermo. Due rapinatori hanno bloccato due autotrasportatori che si erano fermati con il furgone in piazzetta dei Tedeschi, nella zona di Ballarò per consegnare le sigarette. Dopo averli minacciati e avergli puntato contro una pistola sono riusciti a portare via un carrello con cinque scatole piene di “bionde” per il valore complessivo di circa 8 mila euro.

Una volta arraffata la refurtiva i rapinatori hanno caricato i colli su un altro mezzo e si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. I due autotrasportatori hanno chiamato la polizia. Nella zona sono arrivati anche i carabinieri. Gli investigatori hanno raggiunto il punto in cui era avvenuta la rapina e hanno ascoltato le vittime per raccogliere informazioni utili per identificare la coppia di banditi. Al vaglio i video ripresi da alcune telecamere.