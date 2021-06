Catania, il Consiglio Comunale di Mascalucia non decide ancora sul debito

CATANIA – Oggi poteva essere una giornata importante in casa Catania, ma si è conclusa con un nulla di fatto. La dirigenza rossazzurra attendeva con ansia il Consiglio Comunale di Mascalucia, che avrebbe potuto ridurre il debito, ma la seduta di è conclusa con un rinvio.

La sessione è stata rinviata alle 16.30 di domani. Questo perché non è stato raggiunto il numero legale dopo due convocazioni. L’ordine del giorno dell’assemblea consiliare prevede l’approvazione del Regolamento Comunale delle Entrate. Il Calcio Catania con la Sigi e i tifosi faranno da spettatori per capire se dalle delibera verrà fuori l’ok che consentirà di allungare i tempi di rateizzazione del debito contratto nei confronti dell’Ente mascaluciese.

Potrebbe essere una soluzione impronte per il club che cerca da tempo dei soci in grado di supportare l’attuale proprietà per affrontare il prossimo campionato di Serie C.