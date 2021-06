Vaccini, il giorno dei sedicenni: la Sicilia vede la zona bianca

PALERMO– Avanti tutta nella rincorsa vaccinale. I vaccini stanno imponendo un freno importante al Covid. E tutta l’Italia, Sicilia compresa, vede zona bianca. Andiamo con ordine.

Vaccini tra i sedici e i trentanove anni

Al via anche in Sicilia, da oggi, 3 giugno, le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per chi ha tra 16 e 39 anni. “L’estensione della somministrazione del siero al nuovo target (che comprende oltre un milione e trecentomila persone) è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose) – ricorda una nota della Regione arrivata ieri -.

«Da domani (da oggi, ndr) – evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci – nell’Isola, quindi, chiunque potrà vaccinarsi. È un’occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all’immunizzazione di massa: solo in questo modo potremo affrontare i prossimi mesi con più serenità. Mettersi al sicuro, con il vaccino, è l’unica strada possibile per uscire presto e definitivamente dal tunnel della pandemia»”. Lo schema per le prenotazioni è sempre quello delle altre categorie, a cominciare dalla piattaforma d Poste.

Fiera, istruzioni per l’uso

“Via alle vaccinazioni in tutta la Sicilia per la fascia dei cittadini di età compresa tra i 16 e i 39 anni senza patologie – riassume una nota della struttura commissariale della Fiera -. Sarà possibile fissare il proprio appuntamento ai centri vaccinali sia dalla piattaforma di Poste Italiane (https://testcovid.costruiresalute.it/) sia da quella della Fiera del Mediterraneo di Palermo (https://fiera.asppalermo.org/) per chi verrà a immunizzarsi all’hub provinciale. Ci si potrà prenotare non appena, sulle due piattaforme, saranno attivati i bottoni dedicati agli over 16. Si ricorda che non si tratta di open day: stante l’ampiezza del target, la prenotazione è indispensabile per accedere alla vaccinazione. Ai cittadini sarà proposto il siero Pfizer o in alternativa Moderna, ma potranno scegliere anche di vaccinarsi con AstraZeneca o Johnson & Johnson. Per chi verrà a vaccinarsi in Fiera i cancelli di via Sadat apriranno alle 8 e chiuderanno alle 23,30; dall’1,30 i prenotati del turno notturno potranno accedere dall’ingresso di piazza Cascino. Per garantire un afflusso ordinato, i due padiglioni della Fiera, 20 e 20A, funzioneranno simultaneamente”.

“Forte accelerazione”

“La campagna vaccinale assume proporzioni ancora più vaste e diventa di massa – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Aspettavamo questo momento, perché siamo convinti che coinciderà con una forte accelerazione delle immunizzazioni. C’è voglia di vaccinarsi, specie tra i più giovani, come abbiamo constatato in questi giorni con la ventata di entusiasmo ed energia dei maturandi. Noi saremo qui h24, ad aspettare chiunque voglia contribuire a questo grande sforzo collettivo per uscire insieme dalla pandemia”.

La Sicilia vede bianco

Intanto, continua a calare il trend dell’incidenza quotidiana dei contagi, secondo i dati dell’ultimo bollettino ministeriale. Al momento – informa un lancio d’agenzia – nella media settimanale da zona bianca rientrano soltanto Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, che potrebbero superare a breve la terza settimana consecutiva con dati buoni. Queste ultime potrebbero aggiungersi a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna già in bianco. La Sicilia potrebbe diventare zona bianca dal 21 giugno.