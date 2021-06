Egitto, prolungata la detenzione in carcere di Patrick Zaki

La custodia cautelare in carcere in Egitto di Patrick Zaki è stata prolungata di 45 giorni. All’udienza non hanno potuto

presenziare nè i diplomatici, nè la madre e la sorella di Patrick. La custodia cautelare in Egitto può durare due anni ma

prolungarsi ulteriormente quando emergono altre accuse. Zaki passerà così in cella il suo 30° compleanno. “La sua detenzione è un accanimento giudiziario”, scrive Amnesty Italia su Twitter.