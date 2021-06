Ex rosa, Quaison potrebbe tornare in Serie A

Il futuro di Robin Quaison potrebbe essere nuovamente in Italia. Il centrocampista svedese, con un passato al Palermo, potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A.

Lo svedese dal 2017 gioca in Germania in forza al Mainz, con il contratto in scadenza il 30 giugno che non verrà rinnovato e adesso è alla ricerca di una nuova squadra. La convocazione all’Europeo potrebbe consentirgli di mettersi in mostra e accendere i riflettori su di lui che, intanto, ha attirato su di sé le attenzioni della Fiorentina e della Roma.

Le due squadra hanno cambiato allenatore e adesso dovranno costruire la rosa della prossima stagione e il calciatore svedese potrebbe essere un elemento importante, anche grazie alla sua esperienza.