L’Aiop Sicilia: “Pronti a riprendere il dialogo con Razza”

Il presidente Carmelo Tropea: "Abbiamo sempre dato il nostro contributo in termini di idee e proposte"

PALERMO – Il presidente di Aiop Sicilia, Carmelo Tropea, formula gli auguri di buon lavoro all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, nominato mercoledì dal presidente Nello Musumeci, e auspica la ripresa del dialogo con l’Associazione ospedalità privata sui temi della Sanità nell’Isola.

“L’Aiop ha sempre dato il proprio contributo di idee e di proposte nell’ambito di un processo dialettico con le istituzioni con l’obiettivo di andare incontro alla domanda di Salute dei cittadini e dare impulso al complessivo miglioramento del sistema di assistenza nell’Isola. Il ritorno di Ruggero Razza negli uffici di piazza Ottavio Ziino – afferma Carmelo Tropea – non può che essere l’occasione per riprendere il confronto su questioni rimaste in sospeso a causa del periodo di vacatio al vertice dell’assessorato. Siamo pronti a riannodare i fili dei molteplici ragionamenti sul sistema sanitario nell’assoluta consapevolezza della necessaria continuità che serve a superare insieme l’emergenza provocata dalla pandemia ed a programmare il futuro del sistema sanità nella sua unicità”.