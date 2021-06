Lupo: “Musumeci rispetti lo Statuto e risponda sul disastro della sanità”

PALERMO – “Il presidente Musumeci nella sua qualità di assessore ad interim alla Salute, ai sensi degli articoli 7 dello Statuto e 144 del regolamento interno dell’Ars, aveva il dovere di rispondere entro 15 giorni alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta che gli sono state rivolte dai deputati del Pd su diversi temi che riguardano l’emergenza Covid in Sicilia, ma ha preferito ignorare il Parlamento venendo meno ad un suo preciso dovere statutario e di chiarezza sul suo operato”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars. “Sono tante le domande che ad oggi restano senza risposta – aggiunge Lupo -, ad esempio sull’utilizzo delle terapie a base di anticorpi monoclonali o sui ristori alle strutture sanitarie specialistiche e sull’insufficiente distribuzione dei vaccini ai medici di medicina generale. Per discutere di questi ed altri temi che riguardano la gestione della sanità in Sicilia – conclude – abbiamo sollecitato oggi in conferenza dei capigruppo la calendarizzazione della mozione sottoscritta anche dal M5S e dai Cento passi”.