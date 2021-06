Telimar, Liseo e Durante alla Coppa del Mondo

PALERMO – Inizia bene il mese di giugno per la Canottieri TeLiMar, che sarà impegnata questo fine settimana con due dei suoi atleti di punta, Emanuele Gaetani Liseo e Alessandro Durante, alla Coppa del Mondo in programma a Sabaudia, in quello che è di fatto l’ultimo test internazionale prima delle Olimpiadi di Tokyo.

Gaetani Liseo ha superato l’ostacolo della prova selettiva voluta dalla Federazione in Lazio: il 31 maggio, infatti, dieci dei migliori atleti del futuro si sono dati battaglia nel Due Senza, sotto gli occhi attenti del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo. Dei cinque equipaggi in gara i primi quattro sono stati convocati per formare l’Otto.

Emanuele Gaetani Liseo gareggerà insieme a Luca Parlato (Marina Militare), Alfonso Maria Scalzone (RYCC Savoia), Salvatore Monfrecola (RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Cesare Gabbia (Marina Militare), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Emanuele Capponi (timoniere, Fiamme Gialle).

Questo sarà l’equipaggio, denominato dallo staff federale “Next Generation”, che parteciperà ad ottobre al Mondiale di Shanghai 2021 e che inizierà così il lungo ed impegnativo cammino di preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dopo un fisiologico ricambio generazionale tra gli Azzurri.

L’altra grande soddisfazione per la Canottieri TeLiMar arriva da Alessandro Durante, scelto da Cattaneo per partecipare alla Coppa del Mondo di Sabaudia nel Due Senza Pesi Leggeri, dopo aver conquistato al secondo Meeting di Piediluco uno splendido Argento con Giovanni Ficarra (CC Peloro), dietro di un solo decimo all’equipaggio della Moto Guzzi.

Le gare sul lago di Paola inizieranno venerdì 4 giugno alle ore 9.30, mentre le finali domenica 6 giugno partiranno alle 10.35 e saranno visibili in streaming sul sito ufficiale di World Rowing.

Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: «Faccio i complimenti ad Emanuele, ad Alessandro, al Direttore Tecnico della nostra squadra remiera Marco Costantini e a tutto lo staff perché anche nel canottaggio, così come nella pallanuoto, stiamo riuscendo a bruciare le tappe, arrivando a proiettare i nostri ragazzi verso un’attività di vertice con un anno di anticipo. E tutto ciò grazie al grande impegno che abbiamo continuato a profondere in questi due anni di pandemia, in cui abbiamo costantemente riorganizzato l’attività per garantire il regolare svogimento del programma di alta specializzazione dei nostri atleti in assoluta sicurezza».

In foto Alessandro Durante