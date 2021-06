Voragine in strada a Cruillas, intervengono i vigili del fuoco VIDEO

PALERMO – Una voragine di circa un metro e mezzo di diametro e profonda una decina di metri si è aperta in via Cruillas, a Palermo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno utilizzato una speciale telecamera per ispezionare la spaccatura. La zona è stata messa in sicurezza ed è previsto un intervento dei tecnici comunali per ripristinare il tratto di strada. Nessuino ferito.