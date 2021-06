Catania, il Carpi si fa avanti per Baldini: il tecnico declina

CATANIA – Si avvicina a grandi passi la data per presentare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Il Catania sta lavorando per presentare tutta la documentazione, ma anche le i fondi senza i quali il club potrebbe addirittura fallire.

La società dovrà anche pensare al progetto tecnico e decidere come costruire la squadra della prossima stagione. Per la panchina si va verso la conferma di Francesco Baldini che ha sostituto Giuseppe Raffaele quando mancavano otto giornate al termine del campionato. Il tecnico ex Trapani ha rivitalizzato il gruppo, ma non è riuscito a superare il primo turno dei playoff però subito dopo la sconfitta contro il Foggia si è detto disponibile a rimanere ai piedi dell’Etna. Sulle tracce del tecnico c’è il Carpi che ha chiesto informazioni senza affondare il colpo ma, comunque, Baldini non sembra così interessato.

Il Catania, come detto, sta lavorando per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato ma intanto Maurizio Pellegrino, direttore dell’area tecnica, tiene vivi i contatti con l’allenatore e si stanno già gettando le basi per la costruzione della squadra. Si starebbe pensando a cambiare sei elementi, due per reparto e non smantellare la squadra che ha appena affrontato la stagione. A questo si dovranno aggiungere alcuni rinnovi di contratto come quello di Welbeck.