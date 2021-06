Palermo, la sede del ritiro potrebbe cambiare: niente Petarlia Sottana

PALERMO – È da poco terminata la stagione per il Palermo, ma è già tempo di pensare alla prossima. Negli ultimi due anni la società rosanero ha sostenuto il ritiro estivo in quel di Petralia Sottana, ma questa estate ci potrebbe essere un cambio.

La motivazione è legata all’emergenza sanitaria in corso. Infatti le stanze dell’ex convento erano utilizzate dai calciatori per riposare, ma oggi sono state concesse all’Asp per gli ufficiai amministrativi del distretto. Questo perché l’ospedale è stato convertito in Covid center e hanno costretto il trasloco, seppur momentaneo, degli ambulatori.

Questo, scrive il “Giornale di Sicilia”, potrebbe spingere la dirigenza del club di viale del Fante a cercare una nuova sede e potrebbe essere scelta la Calabria come meta.