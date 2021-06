Passalacqua Ragusa, c’è un nuovo rinforzo: tesserata l’americana Hebard

RAGUSA – Nuovo arrivo in casa Passalacqua Ragusa. La società siciliana annuncia l’arrivo dell’americana Ruthy Hebard, che nella stagione appena conclusa ha giocato in Turchia. Ad annunciare l’arrivo della giocatrice è la società stessa:

“È l’americana Ruthy Hebard la nuova pivot della Passalacqua Ragusa. Giocatrice di 193 cm, 23 anni, Ruthy è stata draftata lo scorso anno dalle Chicago Sky e nella stagione appena conclusa ha giocato in Turchia, con Nesibe, formazione che si è classificata al terzo posto nella massima serie turca e che è stata eliminata ai playoff dal Galatasaray, con cui Hebard ha concluso con numeri più che ragguardevoli: 19 punti e 11 rimbalzi di media a partita (54% da due punti, 80% ai liberi). Statistiche di grande importanza per una giocatrice al primo anno fuori dagli Usa. Ottimi anche i numeri con le Chicago Sky in questa stagione, dove Ruthy sta viaggiando a 11 punti di media e 7.5 rimbalzi, facendo registrare anche alcune doppie doppie”.

“Hebard – dice di lei coach Gianni Recupido – è una giocatrice molto intelligente e in grado di farsi trovare sempre nel posto giusto. Giovane, ottima atleta, mette in campo ritmo e intensità ed è dotata di buon gioco interno. Ha grande attitudine difensiva e a rimbalzo. L’abbiamo seguita nell’ultima stagione che ha giocato a Oregon e l’anno scorso ha messo insieme ottime statistiche e ottenuto un grande risultato di squadra in un campionato di alto livello come quello turco. Siamo molto felici che abbia accettato la nostra proposta, siamo certi che si inserirà nel nostro sistema e che farà molto bene nel campionato italiano”.