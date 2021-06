Siglato accordo tra Emmegi ed Edil Sider

Nuova linfa dalle macchine utensili per il Credito d’Imposta ed il Piano Transizione 4.0 in Sicilia

Grazie ad un importante accordo siglato con il gruppo Emmegi, azienda leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi e macchine utensili per la lavorazione di profilati in alluminio, leghe leggere, PVC e acciaio, prosegue il percorso di crescita e posizionamento di Edil Sider SpA sul mercato dei serramenti in Sicilia.

Dopo circa 30 anni di collaborazione, nel corso dei quali Edil Sider SpA ha proposto e diffuso tra i suoi clienti serramentisti i prodotti a brand Emmegi, da oggi l’azienda siciliana fondata ad Alcamo diventa rivenditore unico nel canale serramento in Sicilia, per i macchinari progettati e prodotti da Emmegi, partner privilegiato per gli operatori del settore che intendano distinguersi sul mercato in tutto il processo di produzione, partendo dal software di preventivazione e progettazione, fino alla realizzazione della finestra vetrata e pronta alla posa. Collaborazione ulteriormente rafforzata grazie anche ai vantaggi fiscali derivanti dal Credito d’Imposta e dal Piano di Transizione 4.0.

L’accordo siglato tra l’azienda di Alcamo ed Emmegi prevede il riconoscimento di Edilsider in Sicilia quale centro di assistenza unico sul fronte della manutenzione, assistenza e formazione sul territorio a supporto di Emmegi

“In un momento così delicato per tutta l’economia nazionale e per il nostro comparto in particolare – dichiara Marcello Calandrino di Edil Sider – è con orgoglio che presentiamo al mercato questa collaborazione con Emmegi. La scelta del partner di questa ulteriore avventura – prosegue Calandrino – è stata determinata dalla nostra ricerca continua delle migliori soluzioni, delle tecnologie più avanzate e delle conoscenze più complete da mettere a disposizione dei nostri clienti. Siamo conviti che da questo sodalizio, insieme alla nostra capacità di offrire ai serramentisti tutta l’assistenza necessaria a garantire qualità, innovazione e performance dei prodotti offerti, potremo beneficiare di un salto di qualità per tutto il nostro comparto nel mercato siciliano”.