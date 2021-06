Euro 2020, sono tagli gli ex Palermo presenti

Alcuni di loro non hanno lasciato il segno in Sicilia, ma oggi sono protagonisti altrove

PALERMO – L’11 giugno avrà inizio l’Europeo che, come sempre, attira le attenzioni di tantissimi tifosi e non. I tifosi del Palermo, però, avranno un motivo in più per seguire la competizione continentale. Tra i calciatori che parteciperanno ci sono ben undici ex rosanero.

L’Italia è quella che ne vanta una presenza maggiore, con ben quattro elementi, dopo gli azzurri c’è la Polonia che si ferma a due. Con i convocati si potrebbe schierare tranquillamente un 4-2-3-1 che vedrebbe in porta “Walterino” Salvatore Sirigu, che dal 2009 al 2011 ha difeso i pali della porta rosanero.

Davanti all’attuale portiere del Torino la difesa sarebbe composta dal danese Kjaer, protagonista con ben 65 partite in rosanero. Accanto a lui il polacco Kamil Glik, che in rosanero non fu protagonista e chiuse la sua esperienza con sole 4 presenze, prima di passare al Torino dal quale spiccò il volo per Monaco. Sulle fasce altri due calciatori che in rosanero non hanno lasciato particolari ricordi. A destra ci sarebbe il polacco Celustka, arrivato in Sicilia l’1 febbraio 2010 salutando al termine della stagione con una sola presenza. Sul lato opposto toccherebbe all’italo-brasiliano Emerson Palmieri, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea ma che in rosanero raccolse solo nove presenze nella stagione 2014-2015.

In mediana toccherebbe a Cristante affiancato dal polacco Dawidowicz. Il centrocampista italiano oggi è un punto fermo della Roma, ma a Palermo lo ricordano tutti con poco affetto e non fu un grande protagonista. Anzi, in quella stagione la squadra di viale del Fante retrocesse e lui raccolse solamente 4 presenze. Il polacco classe ’95, invece, arrivò quando i rosanero erano in Serie B, fu subito protagonista e concluse la stagione con ben 27 presenze. A fine stagione non fu riscattato dal Benfica e si trasferì al Verona.

I trequartisti sarebbero Quaison, protagonista dal 2014 al 2017 al Palermo e oggi al Mainz, l’ungherese Sallai e il macedone Trajkovski che dal 2015 al 2019 superò le 100 presenze, ma che viene ricordato più per la discontinuità di rendimento che altro.

In avanti “Il Gallo” Belotti che fu protagonista della promozione dei record del Palermo dalla Serie B alla Serie A. Il suo periodo in Sicilia si concluse con 64 presene 16 gol. Da lì la cessione al Torino e il salto. Adesso toccherà a lui far sognare l’Italia e gli italiani a suon di gol.