PALERMO- Ancora una tragedia sulle strade agrigentine. Un 18enne di Santa Margherita Belice, Raffaele Lorè, è deceduto quest’oggi all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato ricoverato in gravissime condizioni in seguito ad un terribile incidente avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale che collega Menfi a Santa Margherita Belice, nei pressi di Porto Palo. Il ragazzo viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme ad un coetaneo quando il mezzo si è scontrato frontalmente con un’altra auto – con a bordo due donne – proveniente dalla direzione opposta.

Nell’impatto sono rimasti feriti tutti e quattro ma le condizioni del più giovane sono apparse fin da subito disperate. In tre sono stati trasportati negli ospedali di Castelvetrano e Sciacca mentre per Lorè, studente del liceo scientifico “Enrico Fermi di Sciacca” è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso a Palermo. Oggi la terribile notizia della morte. I genitori del giovane hanno autorizzato l’espianto degli organi che serviranno a salvare altre vite.