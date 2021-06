Palermo calcio a5, altra sconfitta ai playoff

I rosanero cedono il passo al Monreale ma sono ancora in corsa per la semifinale

PALERMO – Una sconfitta dolorosa ma che non toglie tutte le speranze. Il Palermo Calcio a 5 cede il passo anche al Monreale ma, grazie alla concomitante vittoria dell’Alqamah a Partinico, si ritrova ancora clamorosamente in corsa per accedere alle semifinali dei playoff promozione di Serie C1.

PRIMO TEMPO Gara subito in salita per i rosanero che, ingenuamente, concedono agli ospiti una punizione per passaggio indietro al portiere: ne approfitta Napoli, abile a sorprendere l’estremo difensore rosanero D’Antoni. Partita molto equilibrata e con poche occasioni anche perché le assenze (Daricca e Cutrona da una parte, Hamici dall’altra) negano estro e imprevedibilità ai reparti offensivi di delle due compagini.

Il Palermo ci prova soprattutto con Mineo e Bongiovanni, sulle cui conclusioni si oppone il grande ex Di Maria. Non è da meno D’Antoni sulle incursioni di Marchese e Napoli

SECONDO TEMPO In avvio di ripresa gli uomini di Zapparata alzano il baricentro e lavorano di più col pressing sulla prima palla. Ne consegue un Palermo più pericoloso soprattutto con Bongiovanni che impegna nuovamente il suo ex compagno di squadra Di Maria. Ma, ancora una volta, i rosa peccano di ingenuità e, su una brutta palla persa in uscita, Catalano firma lo 0-2 che suona come una condanna. La squadra di Zapparata non demorde: il Palermo, infatti, inizia a proiettarsi in avanti colpendo prima la traversa con Sorrisi, quindi accorciando le distanze, al 60’, grazie alla rete siglata da Rizzuto. Non c’è però tempo per tentare una rimonta: il Monreale passa al “Tocha Stadium” e ipoteca il passaggio alle semifinali.

Il Palermo Calcio a 5, sabato 5 giugno, dovrà vincere sul campo dell’Alqamah e confidare in una vittoria rotonda del Monreale Calcio a 5 contro il Caresse Partinico. Missione difficile, ma non impossibile.