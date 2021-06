Sequestrato l’impianto: aeroporto di Lampedusa senza benzina

Bisogna trovare una soluzione temporanea per non fare saltare i voli

Sequestrato dalla Guardia di finanza l’unico avio rifornitore di benzina dell’aeroporto di Lampedusa. L’impianto è di proprietà della Nautilus Aviation S.p.a di Palermo.

Il sequestro preventivo è stato eseguito stasera al termine di un approfondimento accertamento eseguito dai consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Agrigento nel procedimento penale in cui era già stato sequestrato l’unico deposito di carburante avio presente in aeroporto a Lampedusa.

Sono state accertate gravi violazioni delle norme tutela degli utenti dell’aeroporto, dei passeggeri aerei e degli stessi lavoratori della società che gestisce il deposito.

A questo punto non è più possibile fare carburante in aeroporto, in attesa che le autorità competenti non trovino una soluzione transitoria che non metta a rischio l’aeroporto o i voli.