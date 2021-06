Super Maratona dell’Etna: tutto pronto per l’edizione XIV

Tutto pronto per la XIV edizione della Super Maratona dell’Etna. La prima volta, grazie all’idea della US Tosi di Tarvisio, si corse nel 2004. Da lì nacque l’idea Guiness WR di scalare in corsa il vulcano attivo più alto d’Europa, partendo da quota 0 m s.l.m. fino ad arrivare a quota 3000 m, coprendo la distanza classica della Maratona.

L’evento, in programma il prossimo 12 giugno, è organizzato dalla società Etna Trail A.S.D., in collaborazione con Comitato Regionale dell’ACSI.

La gara oggi è la più grande corsa in salita al mondo, l’unica capace di far percorrere una maratona con un dislivello di 3000 m D+. La partenza sarà dalla spiaggia di Marina di Cottone si proseguirà attraverso i comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo e Linguaglossa, attraversando tutti i centri storici dei tra paesi pedemontani, e farà inerpicare i suoi partecipanti attraverso la Strada Regionale Mareneve che da Linguaglossa passa da Castigione di Sicilia e conduce a Piano Provenzana, nel quale si lascerà il manto stradale per proseguire attraverso il sentiero sterrato che conduce sin quota 3000, dove è previsto l’arrivo dopo aver “corso” per 43 km.

Le competizioni saranno due: corsa su strada sulla distanza di 43 km e 3000 m di dislivello positivo (33,5 km su asfalto e 9,5 km su sterrata. Alla gara sarà abbinata l’attribuzione della qualifica di Superfinisher, per tutti gli atleti che, finita la competizione, riscenderanno a piedi a Piano Provenzana; corsa di 14,5 km che prevede salita su strada sterrata per 9,5 km e discesa lungo sentiero sabbioso per 5 km con dislivello +/- 1000 2^ edizione.