Ekipe Orizzonte, oggi Gara 4 contro Padova: obiettivo vittoria

CATANIA – Ancora una battaglia da affrontare per l’Ekipe Orizzonte nella finale scudetto di pallanuoto femminile, che al momento vede il Plebiscito Padova in vantaggio per 2-1 sulle catanesi. Le rossazzurre torneranno in campo già oggi, domenica 6 giugno alle ore 16:45 (partita a porte chiuse e in diretta su RAI SPORT HD), per affrontare le venete in GARA 4 sempre sul campo della piscina “Francesco Scuderi” di via Zurria (CT).

Le etnee vanno in cerca del punto del pareggio e anche oggi hanno lavorato in vasca per prepararsi alla nuova sfida contro le biancoscudate. Massima concentrazione e grande voglia di riscatto per le giocatrici allenate da Martina Miceli, ma anche piena consapevolezza di avere il potenziale per centrare l’obiettivo e giocarsi il tricolore nella eventuale “bella” di mercoledì prossimo.

Servirà più che mai la forza del gruppo, quella che l’Ekipe Orizzonte ha sempre tirato fuori nelle sfide che contano, ma anche lo spirito di sacrificio, la capacità di approfittare del singolo episodio e soprattutto il carattere che proprio nel finale di GARA 3 ha permesso alle catanesi di compiere una rimonta sofferta e fortemente voluta, che ha portato ancora una volta le due squadre ai tiri di rigore. Mancherà certamente il supporto dei tifosi sugli spalti, ma sapere che saranno tantissime le persone pronte a tifare davanti alla tv dà ugualmente la carica alla formazione rossazzurra, probabilmente in credito con la fortuna ma determinata a costruirsela da sè, dal primo all’ultimo istante.

QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA FINALE SCUDETTO:

GARA 1 – venerdì 28 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 13-12 d.t.r.

GARA 2 – domenica 30 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 8-9

GARA 3 – venerdì 4 giugno, Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 12-14 d.t.r.

GARA 4 – domenica 6 giugno, ore 16.45 Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova DIRETTA RAI SPORT HD

ev GARA 5 – mercoledì 9 giugno, ore 18.00 Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD