Incidente sulla 121, l’auto finisce sottosopra

BELPASSO. Incidente autonomo nel primissimo pomeriggio oggi lungo la Statale 121, in territorio di Belpasso. Per cause ancora tutte da accertare una Volkswagen Polo si è ribaltata lungo il tragitto che dal centro commerciale Etnapolis porta a Paternò. Alla guida si trovava un trentenne paternese uscito miracolosamente illeso dal sinistro.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personale medico del 118.