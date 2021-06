Palermo femminile promosso in B: i complimenti da Di Piazza

Il Palermo femminile è matematicamente promosso in Serie B. Le ragazze allenate da Antonella Licciardi conquistano il primo posto del Girone D di Serie C. La vittoria del girone arriva anche senza scende in campo per le rosanero.

Le ragazze oggi hanno avuto il loro turno di riposo, ma hanno assistito alla gara del Chieti che non è andata oltre il pari in casa del Pescara. Questo permette alle rosanero di avere un vantaggio tale da non essere raggiunte a due giornate dal termine.

Erano ben sei anni che una squadra palermitana femminile mancava dalla Serie B e le rosanero ci sono tornate. A voler fare i complimenti alle ragazze è anche il socio di minoranza Tony Di Piazza che, tramite il proprio profilo Instagram, ha scritto: “Complimenti alla squadra femminile e tutto lo staff per questo traguardo”.