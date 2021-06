Pelagotti: “È stato un anno duro”

PALERMO – Una stagione da protagonista e senza saltare un minuto. Si è chiusa con un totale di 3600 minuti giocati la stagione di Alberto Pelagotti, estremo difensore del Palermo che, a meno di clamorose sorprese il prossimo anno dovrebbe ancora difendere i pali del club rosanero.

Intanto l’ex Empoli, tramite il proprio profilo Instagram, saluta tutti scrivendo: “È stato un anno davvero duro, per molti versi “strano”. Quando arrivi in una città così focosa e passionale devi prendere tutto. L’amore immenso, che ho ricevuto dall’ambiente e dalla tifoseria, ma anche l’odio, quello gratuito che tocca te e, ingiustificatamente, la tua famiglia. Ciò non mi ha mai distratto però dal campo, mia ancora di salvezza e dall’obiettivo di riportare Palermo, la mia Palermo, nelle serie che merita. Non ci siamo riusciti ma l’eliminazione di quest’anno è benzina sul fuoco che già ardeva dentro di noi. Ringrazio tutti: il presidente, lo staff e tutti i miei compagni di squadra, con una nota particolare per i miei colleghi portieri Mattia e Giorgio e il nostro allenatore Michele, con i quali ho condiviso metà di quest’ultimo difficile anno. Con la speranza e l’augurio di tornare a gioire insieme allo stadio. Con affetto. Alberto”.

Un messaggio che ha trovato subito risposte da parte dei tifosi rosanero che, nonostante ricordino ancora l’errore grossolano commesso nel match di ritorno contro l’Avellino in campionato, hanno commentato il post del portiere chiedendo di rimanere e tessendone le lodi.