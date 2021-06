Vaccini: dalle 19 alle 24 dosi di AstraZeneca per gli over 18

Scatta stasera alle 19, e fino alla mezzanotte, l’iniziativa regionale “Porte aperte AstraZeneca” per tutti coloro, dai 18 anni in su, che vogliono sottoporsi volontariamente al vaccino con il farmaco anglo-svedese negli hub e punti vaccinali individuati dalle Asp. L’iniziativa, voluta dal governo Musumeci, si ripeterà con le stesse modalità anche domani e martedì in tutti i punti vaccinali e hub individuati dalle singole Asp su base provinciale. Questi gli hub e i punti vaccinali che aderiscono all’iniziativa: Ragusa: Hub ex ospedale Civile. Catania: Hub di S.G. La Rena, di Acireale, di Caltagirone. Agrigento: Hub di Agrigento, di Sciacca. Trapani: Hub San Michele a Trapani, di Alcamo, di Partanna. Caltanissetta: Hub Caltanissetta, di Gela. Enna: Hub di Enna (Umberto I). Messina: Hub Fiera Messin, di Parco Corolla a Milazzo, Pta Barcellona Pozzo di Gotto. presidio ospedaliero Mistretta. Palatenda di Brolo, Concattedrale di Patti, parcheggio Lumbi di Taormina, Hub di Capo D’Orlando, Ospedale militaredi Messina Hub Palarescifina di Messina. Palermo: Hub Villa delle Ginestre a Palermo, di Cefalù, di Bagheria, di Misilmeri, della Fiera di Palermo. Siracusa: Hub Urban center. (ANSA).