Amazon cresce in Italia, nel 2021 previste 3mila nuove assunzioni

Il colosso dell'e-commerce aprirà nuovi centri di smistamento e depositi in varie regioni italiane

Tremila nuovo posti di lavoro in Amazon Italia. Lo ha annunciato la stessa azienda che ha parlato della creazione di tremila nuovi posti a tempo indeterminato da qui alla fine dell’anno. Il colosso dell’e commerce porterà la sua forza lavoro a oltre 12.500 dipendenti, dai 9.500 di fine 2020, in più di 50 sedi in tutta Italia.

L’azienda aprirà nel 2021 due nuovi centri di distribuzione, uno a Novara e un altro a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, un centro di smistamento a Spilamberto, nel Modenese, oltre a 11 depositi di smistamento in Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche.