Catania, Baldini è atteso in città

Il tecnico discuterà con la società per capire i piani in vista del prossimo campionato

CATANIA – Continua a pensare al futuro il Catania. La Sigi lavora alacremente per trovare le somme necessarie all’iscrizione, da presentare entro il 28 giugno, e poi alla costruzione della squadra in vista della prossima stagione. Ma, come è normale che sia, senza l’iscrizione non si potrà assolutamente pensare alla prossima stagione.

Una cordata maltese da settimane vorrebbe entrare nel pacchetto azionario del club, ma ancora non si è arrivati all’accordo e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori incontri. Intanto in città in questi giorni dovrebbe arrivare mister Baldini. Il tecnico sembra disposto a rimanere ai piedi dell’Etna, ma prima vorrà chiarezza sulla costruzione della squadra e per questo motivo ci sarà un colloqui con il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino.

Il tecnico chiede la conferma dei giocatori che lo scorso campionato hanno reso al meglio facendo la differenza. Tra questi ci sono i vari Silvestri, Pinto, Calapai. Si punterà al rinnovo anche del centrocampista Welbeck, che interessa parecchio a club di categoria superiore.