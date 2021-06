Cinque anni fa la morte di Pina Maisano Grassi: il ricordo del sindaco

PALERMO – “A cinque anni dalla scomparsa di Pina Maisano Grassi, voglio ricordarla per tutto ciò che ha fatto per migliorare il cambiamento culturale della città, nel segno della legalità e dell’impegno civile”. Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ricordando Pina Maisano Grassi scomparsa cinque anni fa. “Pina, esempio per tutti, ha saputo parlare alle giovani generazioni per fare memoria del marito Libero, ucciso da Cosa nostra, e per sottolineare l’importanza della necessità di coniugare libertà e diritti. Fare memoria del suo impegno significa farsi carico di una lezione i cui valori dobbiamo portare avanti ogni giorno”, conclude. Senatrice dei Verdi, eletta nel ’92, Pina Maisano Grassi partecipò insieme al marito, nel ’55, alla fondazione del Partito radicale.