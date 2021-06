Ecomafie, salta l’audizione del dg Amap in commissione

PALERMO – E’ saltata l’audizione, in videoconferenza, di Giuseppe Ragonese, direttore generale di Amap spa, società che gestisce il servizio idrico a Palermo, prevista per questa mattina alle 10, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Sabato scorso i carabinieri hanno notificato un’ordinanza di commissariamento nei confronti dell’Amap, per il servizio di Ambiente e depurazione. La misura cautelare è stata disposta dal Gip dopo un’indagine dei carabinieri forestali e di Balestrate sulla gestione tecnico-operativa dei depuratori delle acque reflue urbane di Acqua dei Corsari, a Palermo, e dei comuni di Balestrate, Carini e Trappeto. E’ stato nominato quale commissario Luigi Librici, già direttore dell’Arpa Sicilia. L’Amap è indagata come persona giuridica assieme a Maria Concetta Prestigiacomo, ex presidente della società e attuale assessore del Comune di Palermo alle opere pubbliche, che per una questione di opportunità ha lasciato la delega ai rapporti funzionali con Amap. In mattinata verranno sentiti il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo e il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto Emanuele Crescenti. Nel pomeriggio sarà la voltà del sindaco Orlando.