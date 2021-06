Furto nella notte al vivaio comunale della Favorita

PALERMO – “Ancora un altro furto la notte scorsa all’interno del vivaio comunale che si trova nel parco della Favorita. Questa volta i ladri si sono impossessati delle sonde lambda di sette mezzi destinati alla potatura. Non è il primo caso di furti nel vivaio e non capiamo perché l’amministrazione comunale non abbia ancora provveduto a dotare la struttura di un impianto di videosorveglianza”. Lo dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale.

“Un settore che è già in sofferenza e che ora avrà anche 7 mezzi in meno. Ma a parte l’episodio molto grave – aggiunge – il ritardo sulle potature in città è sotto gli occhi di tutti. Un settore particolarmente in difficoltà che può contare su appena 10 potatori in tutta la città, che possiede un patrimonio arboricolo di circa 70 mila esemplari. Tutto questo aumenta il pericolo di schianto alberi e la diminuzione dell’illuminazione, con le chiome che oscurano i punti luce. Il settore potatura va potenziato con urgenza con il passaggio di operai Reset”, conclude.