Palermo calcio a5, sconfitta ed eliminazione dai playoff

Finisce la corsa del Palermo Calcio a 5 nei playoff di Serie C1. La compagine rosanero perde 2-0 in casa dell’Alquamah che, meritatamente, festeggia il passaggio del turno qualificandosi alla semifinale, match nel quale gli alcamesi affronteranno la corazzata Monreale.



PRIMO TEMPO Prima frazione di gioco equilibrata con i padroni di casa attenti e ordinati in difesa. L’organizzazione tattica dei bianconeri non consente al Palermo di trovare la profondità, con la squadra di Zapparata costretta ad affidarsi soltanto alle giocate del singolo.

La gara viene sbloccata da un autogol del difensore rosanero Marretta che, goffamente, svirgola alle spalle del portiere Costanzo, la palla messa in mezzo dalla destra da Gottuso. Autorete davvero incredibile, arrivata dopo il clamoroso palo colpito da Lanza che, poco prima, si era ritrovato a tu per tu con l’estremo difensore alcamese.

Vantaggio dell’Alquamah che taglia gambe e morale alla squadra di Zapparata.



SECONDO TEMPO Ripresa arrembante dei rosanero, entrati in campo con più convinzione e cattiveria.

Palermo vicino al pareggio in diverse occasioni ma, a seguito di un’altra macroscopica disattenzione, i padroni di casa trovano il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, infatti, la retroguardia rosanero si dimentica della marcatura su La Rocca che ha tutto il tempo di caricare e colpire la sfera con una rasoiata potente e precisa.

Gli ospiti provano subito a rimettersi in carreggiata ma gli alcamesi alzano magistralmente le palizzate, bloccando qualsivoglia azione offensiva del Palermo.



Finita la stagione, in casa rosanero, è tempo di bilanci. Queste le parole del Presidente del Palermo Calcio a 5, Salvo Messeri: “Negli occhi di tutti il rammarico di non aver passato il turno, nei sorrisi e negli abbracci di fine gara la soddisfazione di essere arrivati in fondo alla competizione, disputando un campionato da protagonisti, nettamente al di sopra delle aspettative. Sapevamo fin dall’inizio che certi traguardi vanno programmati ma, dopo una super regular season, siamo riusciti a qualificarci, per la prima volta nella nostra storia, ai playoff di Serie C1. Playoff nei quali ce la siamo giocata alla grande con tutti. Adesso – conclude il patron del club rosanero di futsal – è il momento di tirare il fiato e guardare con ottimismo alla prossima stagione. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno seguito con passione. Grazie a tutti gli sponsor per averci aiutato nel nostro cammino. Grazie ai nostri splendidi ragazzi, allo staff tecnico, ai dirigenti e al nostro ufficio stampa”.