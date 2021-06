Palermo, da decidere il futuro di Santana e Martin

PALERMO – In questi giorni la dirigenza del Palermo ed il tecnico Filippi si incontreranno per stabilire se continuare insieme oppure no, ma la sensazione è che le parti possano proseguire insieme. Conferma dovuta al rendimento offerto dalla squadra con la promozione dell’ex secondo di Boscaglia a primo allenatore, ma anche grazie all’empatia creata con la squadra.

Il tecnico, come confermato da Mirri, ha avuto dei colloqui con la dirigenza e fatto presente che per far sì che la squadra competa per i primi posti ci vorranno almeno 5 giocatori. Prima dei nuovi acquisti, però, si dovrà provvedere alle uscite di alcuni elementi con ingaggi pesanti o che non rientrano nel progetto. Ad aver salutato sono già Palazzi e Corrado, che sono tornati rispettivamente al Monza e all’Inter che ne detengono il cartellino. A loro due si aggiunge Rauti, che ha salutato tramite il proprio profilo Instagram.

Tra i calciatori in prestito in Sicilia potrebbe essere confermato Fallani, che è di proprietà della Spal e potrebbe girarlo nuovamente al Palermo. I casi più importanti, però, riguardano il capitano Santana e il francese Martin. Entrambi hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e a breve conosceranno il loro futuro.

L’argentino il prossimo dicembre compirà quarantenni, ma sembra avere ancora voglia di giocare. La decisione la prenderà sul futuro la prenderà insieme alla società. La sua ultima stagione non è stata delle più prolifiche dal punto di vista delle presenze, perché ha concluso con 916 minuti giocati e due gol. Il primo di questi due è arrivato nel derby contro il Catania. Gol che l’ha fatto entrare nella storia del club di viale del Fante, perché è l’unico calciatore ad aver segnato in quattro categorie diverse con la maglia rosanero indosso, oltre ad aver risolto l’importantissima sfida.

Per Martin, invece, l’addio sembra ad un passo. Il calciatore, che in Serie D è stato il faro del centrocampo rosanero, in questa stagione ha raccolto solamente 12 presenze, di cui solamente due per 90′ in campo ed entrambe con Boscaglia. Con Filippi lo spazio è stato veramente ancora meno. In quattordici gare ha totalizzato la miseria di 15 minuti in casa della Casertana. A centrocampo sembra non esserci spazio per lui e la società, come ha lasciato intendere Mirri, il 30 giugno lo saluterà definitivamente. Il francese dopo l’addio al Palermo potrebbe anche decidere di ritirarsi.