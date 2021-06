Pippo Baudo festeggia 85 anni: “Presto alta onorificenza da Mattarella”

CATANIA – “Auguri Pippo. 85 anni sono un grande traguardo. Rappresenti il simbolo di un servizio pubblico sano e professionale che ha fatto crescere ed unito il Paese. Il confronto con l’attualita’ purtroppo non regge. Militello e’ orgogliosa di te e del tuo percorso anche perche’ non hai mai dimenticato le tue origini. Forse anche in questo legame risiede una parte importante della tua forza. Ancora auguri dal tuo borgo e ad maiora semper”. Lo scrive, sulla propria pagina Facebook, Giovanni Burtone, sindaco di Militello in Val di Catania, paese natale di Pippo Baudo, che oggi compie 85 anni. Durante una telefonata tra i due, ripresa dalle telecamere della Tgr Rai Sicilia, Burtone ha detto di avere “parlato con il presidente Sergio Mattarella e mi ha detto che ti sara’ conferita una alta onorificenza per la tua lunga e importante attivita’”. “E’ un grande regalo e una grande emozione, sono grato al Presidente della Repubblica”, ha risposto Baudo aggiungendo che stasera festeggera’ il compleanno “con degli amici”. (ANSA).